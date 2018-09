Unfall mit Schlachtgerät in Zederhaus

21.09.2018, 18:06 Uhr

Beim Schlachten eines Schafes verletzte sich ein Lungauer, berichtet die Polizei.

ZEDERHAUS. Ein 49-Jähriger verletzte sich am Vormittag des 21. September 2018 bei der Schlachtung eines Schafes, das berichtet die Polizei Salzburg in einer Presseaussendung. Das Tier habe ausgeschlagen und der Schlagbolzen den Lungauer getroffen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen, endet der Bericht.