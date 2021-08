(siv). In Wien sind alleine im heurigen Jahr bereits acht Frauen ermordet worden, österreichweit fielen 17 Frauen sogenannten Femiziden zum Opfer. Die meisten dieser Morde wurden von Ehemännern, Lebensgefährten oder Ex-Partnern begangen. Oft gehen diesen Taten jahrelange Gewalt voraus. Das Projekt "StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt" in Margareten will die Nachbarschaft in diesem Bereich sensibilisieren und bietet auch Opfern von Gewalt Unterstützung an. Denn jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben.

Info für Betroffene

Neben dem SToP-Frauentisch, der alle 14 Tage stattfindet, gibt es seit geraumer Zeit auch eine StoP-Anlaufstelle im Café 7 Brunnen am Siebenbrunnenplatz. Jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr sind Nuriye Ülgen und Leopoldine Krebs vor Ort, um Frauen in Sachen Partnergewalt zu beraten. Opfer von Gewalt oder Frauen, die in ihrer Familie, im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft häusliche Gewalt durch den Partner vermuten, können sich hier Information und Unterstützung holen. Auch über das Nachbarschaftsprojekt StoP kann man sich bei einem Kaffee erkundigen. Die Beratungen finden auf Deutsch oder auf Wunsch auch auf Türkisch statt.

In Notfällen rufen Sie bitte die Polizei oder - rund um die Uhr - die Frauenhelpline: 0800/222 555,

Info zum Projekt: stop-partnergewalt