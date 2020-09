Die erste A1 Paketstation auf einem Wiener Markt wurde eröffnet.

MARIAHILF. Am Naschmarkt auf Höhe der Rechten Wienzeile 33 können sich die Kunden nun ihre bestellten Waren in die 64 Fächer große Zustellbox liefern lassen.

Mit der eigenen App ist die Bestellung rund um die Uhr abholbereit. Das Design der Paketstation ist an die Marktstände angepasst. "Kunden des Naschmarkts bekommen haltbare Lebensmittel auch außerhalb der Öffnungszeiten in die Station geliefert", erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) die komfortable Neuerung am Markt.