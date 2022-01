Bei einem neuen Projekt kann man das Kind in sich wieder entdecken. Am Samstag, 29. Jänner findet der erste Termin statt.

WIEN/MARIAHILF. So richtig kreativ sein und sich mal mächtig austoben: Das will das neue Projekt "Kindergarten für Erwachsene" jetzt ermöglichen. Die Initative entstand bei der Mariahilfer Ideenwerkstatt im September 2021, wo sie auch weiterentwickelt wurde.

Der Kindergarten für Erwachsene bieten Menschen die Möglichkeit, einmal wieder Kind zu sein und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

„In unserem Kindergarten bieten wir einen vertrauensvollen Rahmen zum Experimentieren und Freiräume für kreativen Unsinn. Beim Spiel entfalten wir unsere Lebendigkeit und es entstehen neue Verknüpfungen im Gehirn“, erklärt Jutta Niederstätter vom Verein „Offene Wohnzimmer“.

Keine Grenzen für Kreativität

Niederstätter leitet den Kindergarten, der in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Mariahilf, Neubau und Josefstadt organisiert wird. Hier wird Erwachsenen ein breites Angebot an unterschiedlichen kreativen und spielerischen Freizeitaktivitäten geboten – angefangen beim Malen über Verkleiden und Tanzen bis hin zu einer Leseecke. Man kann aber auch einfach in die Luft starren und einmal nichts tun.

Die Idee zu dem Kindergarten für Erwachsene wurde in der Mariahilfer Ideenwerkstatt weiterentwickelt.

Der erste Termin des Projektes findet am Samstag, 29. Jänner, im Veranstaltungszentrum Mariahilf in der Königseggasse 10 statt. Die Teilnahme kostet 33,50 Euro, exklusive 10 Euro Materialkosten, die vor Ort eingehoben werden. Man kann sich jetzt schon auf www.vhs.at anmelden. Nähere Informationen erhält man unter 01/891 74 10 6000 oder mariahilf@vhs.at

