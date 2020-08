Der 6. Bezirk kümmert sich um die Anliegen der Anrainer.

MARIAHILF. Erst kürzlich wurde die Idee einer Mariahilfer Familie am Flohmarktparkplatz beim Naschmarkt, gegenüber der Linken Wienzeile 58, umgesetzt. Sie wünschten sich dort einen Trinkbrunnen. Dieser wurde nun aufgestellt und mit einem weiteren Feature ausgestattet: einer Hundetrinkschale. So sind in Zukunft dort auch die Vierbeiner versorgt. Da die Freude der Familie Weber über den Brunnen so groß ist, haben sie sich auch dazu bereit erklärt, frisch gepflanzte Alleebäume bei Bedarf zu wässern.