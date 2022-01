Im Herbst 2022 sollen in Mariahilf sechs Standorte für Bike-Sharing der Wiener Linien errichtet werden.

WIEN/MARIAHILF. 2022 wollen die Wiener Linien ihre WienMobil Sharing-Stationen flächendeckend ausweiten. Dabei handelt es sich um Verleihstationen für Autos, Fahrräder, Scooter und sogar Mopeds. Bis Ende des Jahres soll es insgesamt 100 Standorte in Wien geben. Für Mariahilf sind fünf neue Standorte geplant.

Dafür werden die alten Citybike-Stationen auf der Mariahilfer Straße und dem Gumpendorfer Gürtel in neue WienMobil-Stationen umgewandelt. Beim Raimund Theater, am Loquaiplatz und in der Lehárgasse werden hingegen ganz neue Standorte errichtet.

Weiterer Schritt zur Klimaneutralität

Ab Herbst sollen diese einsatzbereit sein. "Damit investiert die Stadt in die multimodale Mobilität der Zukunft und geht einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität“, so Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ). Weitere Infos gibt es unter www.wienerlinien.at/wienmobil.



