Bei der ersten ' SHORTLIFE® - DO IT TODAY Fashion Show in Österreich' presented by Jürgen Proyer-Frank, anlässlich von "VIS TA VIE - HELP FOR UKRAINE : Das Charity Event mit und für die Menschen der Ukraine " von Christine Ruckendorfer, Msrkus Enders & Ken Krüger am Samstag, den 2. April in der feinen Location ' AUX GAZELLES " während des Dinners in Wien, führte als Höhepunkt der SHORTLIFE® - DO IT TODAY Mastermind RAMI gemeinsam mit Carmen Kreuzer, Topmodel & Muse von Karl Lagerfeld seine Fashion Mode vor, wobei es zu einem friedlichen aber schockierenden Protest kam:

Carmen Kreuzer trat mit zugeklebten Mund mit dem blutigen Schriftzug

PEACE gemeinsam mit Mastermind RAMI auf.

Damit setzen beide gemeinsam mit SHORTLIFE® - DO IT TODAY ein Zeichen für den Frieden.

PR TEXT (c) by AGENTUR NETZWERK / JÜRGEN PROYER-FRANK & SHORTLIFE® / RAMI

PICTURE (c) by MANFRED SEBEK