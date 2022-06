Kostica Glück – mit diesem Namen kann man im Leben eigentlich nur Glück haben.



WIEN/MARIAHILF. So geschehen ist das auch bei Herr Glück, der bei einem Wien-Urlaub seine Gattin Jolan und ein kleines Geschäft für Uhren in der Barnabitengasse lieben lernte. „Das konnte ich nicht ausschlagen und so kommt es, dass ich nun seit 40 Jahren mit ,beiden‘ glücklich verheiratet bin“, erzählt der Inhaber.

Stetiger Wandel



Seit 1982 betreibt er sein Geschäft und konnte auch die vielen Änderungen in der Gasse beobachten: "In den 1980er Jahren standen in der Barnabitengasse noch Ruinen. Doch es hat sich vieles zum Guten gewandt." Mittlerweile ist die Barnabitengasse autofrei, Hausfassaden wurden erneuert und die lokale Wirtschaft angekurbelt.

Kostica Glück versorgt nach 40 Jahren immer noch einen großen Kundenstamm und wechselt monatlich von mehr als 1.000 Uhren die Batterien oder serviciert sie. Neben den Uhren gibt es auch kleine Elektrogeräte in der Barnabitengasse 12 zu kaufen.

Herr Glück repariert zwei Uhren für Markus Rumelhart.

Anlässlich dieses Jubiläums bekam er von Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) Besuch, ein süßes Geschenk und zwei Uhren zum Reparieren: "Kostica Glück soll diesen Elan und diese Freude noch lange erhalten bleiben. Möge er noch viele Uhren zum Laufen bringen."

