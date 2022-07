Vergangenes Wochenende fand in Baumgarten der 14. Straßenkirtag statt. Groß & Klein hatten hier eine Menge Spaß.

BAUMGARTEN. Gemütliche Abende mit kroatischer Musik, kulinarischen Köstlichkeiten und gekühlten Getränken - all das erwartete die Besucherinnen und Besucher beim Straßenkirtag in Baumgarten.

Buntes Programm

Am Freitag startete der Kirtag mit einem Kroatischen Abend und Livemusik von TS Cunovski Becari im Cafe Murzi. Am Samstag ging es dann am Abend weiter mit Kirtagsspeisen beim Franschitz. Zeitgleich fand im Cafe Murzi erneut ein gemütliches beisammen sein mit Livemusik. Am späten Abend war dann Cocktail-Time im Rock-Tail.

Das Highlight des Wochenendes war wohl der Sonntag. Livemusik von Zlatko i Tovarusi und Musik mit den Tanzstudikanten. Sowie unzählige Marktstände warteten auf die Besucherinnen und Besucher. Natürlich wurde auch an diesem Tag für das leibliche Wohl gesorgt mit Speis und Trank. An allen Tagen gab es einen kleinen Vergnügungspark für die jüngsten Gäste.