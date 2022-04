Peter Cornelius geht auf Bundesländer-Tour und kommt mit der Konzertserie „Peter Cornelius & Band“ am 21. Juni 2022 auch auf das Festivalgelände Wiesen.



WIESEN. Peter Cornelius ist wohl Österreichs erfolgreichster Singer-Songwriter. Am 21. 06. konzertiert er am Festivalgelände in Wiesen. Mit "Der Kaffee ist fertig!", "Reif für die Insel", "Segel im Wind" und natürlich "Du entschuldige i kenn di" machte sich Peter Cornelius unsterblich.

Nach einem ausverkauften Konzert im Wiener Konzerthaus Anfang des Jahres geht der Ausnahmemusiker auf Tournee. Begleitet von seiner Band präsentiert er Songs aus seiner fünfundvierzigjährigen Musikkarriere. Dabei greift er auf handverlesene Musikschmankerl aus seinem schier unerschöpflichen Repertoire zurück.

"Es sind zwei Personen, denen ich meinen Lebensweg verdanke", skizziert Peter Cornelius den Anfang seiner Karriere, "Leopold Figl und John Lennon. Leopold Figl hat die Russen dazu gebracht, das nach dem 2. Weltkrieg besetzte Österreich freizugeben und einige Jahre später hat John Lennon die Beatles gegründet. Danach sangen die Stones 'Time is on my side' und die Kinks 'I'm not like everybody else'."

Eigenwilliges Live-Erlebnis



Peter Cornelius' Kunst besteht darin, Text, Gesang und Musik in ein ideales Verhältnis zu bringen. Die Kombination seiner Live-Moderation aus Geschichten zu seinen Songs und seiner rhetorischen Stärke eröffnet den Zuhörern ein ausbalanciertes, aber eigenwilliges Live-Erlebnis. Virtuosität trifft auf Textintensität und Komposition.

Cornelius singt und spielt ausschließlich Stücke, die er selbst verfasst hat, überrascht mit Raritäten und begeistert mit seinen Kultsongs. Das Publikum erwartet ein intensives Konzerterlebnis, in dem die Musik und die Songs und weniger der technische Show-Aufwand im Vordergrund stehen.

Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Tickets gibt es ab 34 Euro auf auf oeticket.com.

