Hausmesse mit Österreich-Premiere

04.05.2017, 07:36 Uhr

Österreichpremiere beim Schütz

. Das ganze Küchenstudio erstrahlte in neuem Glanz, neben einiger Umbauten gab es auch neue und innovative Küchensysteme zu sehen.Am Samstag wurde zum ersten Mal in Österreich das Bora Professional 2.0 mit einem Live Cooking präsentiert.Zusätzlich zu den Planungen durch die professionellen Küchenplaner war auch wieder für ein interessantes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm an den Messetagen gesorgt. Für Kunstinteressierte waren Bleistiftportraits von Nina Palmetzhofer zu bestaunen. Von Freitag bis Sonntag wurden die Gäste mit Schmankerln vom Show-Koch Robert Dorr und kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Miele Dampfgarer verwöhnt. Am Samstag fand am späten Nachmittag eine Weinverkostung mit Weinen von Top-Winzern aus Jois statt, abends eine Modenschau vom Modehaus Dietschy. Danach konnten die Gäste ausgelassen mit den Hausherren rund um Michael Schütz bei Cocktails und Musik feiern.Zum gemütlichen Ausklang der drei Messetage lud die Familie Schütz zum Streetfood Brunch.