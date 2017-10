Idylle vor der Burg: Kastanienfest

09.10.2017, 21:45 Uhr

Jedes Jahr aufs neue schön ist das traditionelle Kastanienfest vor der Burg

200 m Kastanienstrudel und 200 Kastanienkipferl waren auch heuer im Nu ausverkauft, als hunderte Besucher aus der ganzen Umgebung das beliebte Kastanienfest des Verschönerungsvereins Forchtenstein am Melinda Esterházy-Platz vor der Burg Forchtenstein regelrecht stürmten. Musikalisch wurde das stimmungsvolle Herbstfest von den Blasmusikkapellen Forchtenstein und Wiesen begleitet. Zu verkosten gab es neben Kastanien in fester oder auch in flüssiger Form auch Weine von der Siglesser Winzerfamilie Lassl, frischen Sturm am Stand des Lions-Clubs und natürlich auch deftige Schmankerl, zubereitet von den geübten Mitgliedern des Verschönerungsvereins.