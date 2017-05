Sportfest 90 Jahre ASKÖ Hirm

AT

Der ASKÖ Hirm lädt anlässlich des 90-jährigen Jubiläums zum zweitägigen Sportfest. Am Freitag Abend um 19:27 Uhr findet das Meisterschaftsspiel gegen Unterpullendorf statt. Am Samstag, den 20. Mai um 14:00 Uhr gibt's ein Hirmer Gassenturnier, um 17:00 Uhr geht's mit dem Legenden-Match (ASKÖ Hirm - SV St. Margarethen) weiter. Das spielt der "Stars" der 80er, 90er und 00er wird von der FIFA-Legende Günter Benkö gepfiffen. Ab 18:00 Uhr geht's im Festzelt weiter - für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zur Live-Musik ab 20:00 Uhr wird dann getanzt und gelacht. Um 21:00 Uhr wird es eine Weltpremiere geben: die "ASKÖ Hirm Singers" präsentieren Ihre brandneue CD. Am Sonntag geht's um 10:30 Uhr munter weiter. Nach dem feierlichen Festakt wird beim Frühschoppen zur Live-Musik geschunkelt. Für die Sportfest-Tombola hat sich der ASKÖ für den Hauptpreis etwas besonders überlegt: Der 1. Preis wird eine Fanreise zum FC Bayern München für 2 Personen inkl. Übernächtigung und Eintrittskarten fürs Heimspiel sein.