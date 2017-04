10er-Ball LM: Schernthaner holt Titel bei den Senioren

23.04.2017, 22:20 Uhr

Mattersburg : Centertainment21 |

Bei der Landesmeisterschaft der Senioren in der Disziplin 10er-Ball konnte sich Johann Schernthaner vom BSV Pegasus Eisenstadt den Titel holen. Er besiegte im Finale seinen Vereinskollegen Franz Kovacs mit 6:2.

Die Landesmeisterschaft der Senioren wurde im Mattersburg im Centertainment21 ausgetragen. Der BSC ASKÖ Mattersburg durfte dazu 8 Teilnehmer begrüßen. Gespielt wurde die Disziplin 10er-Ball.

Der als Nummer 1 gesetzte Johann Schernthaner vom BSV Pegasus Eisenstadt setzte sich in der ersten Runde klar mit 5:2 gegen Paul Reumann vom BC Deutschkreutz durch. Mit dem gleichen Ergebnis konnten sich Klaus Profunser (BSV Pegasus Eisenstadt) gegen Tibor Benkö (PBC Pinkafeld) sowie Franz Nemeth (PBC Pinkafeld) gegen Kurt Fennes (BC Deutschkreutz) behaupten. Auch Franz Kovacs (BSV Pegasus Eisenstadt) schaffte mit einem 5:1 gegen den Lokalmatador Gerald Wasinger (BSC ASKÖ Mattersburg) den Aufstieg in die nächste Runde. Kovacs konnte sich hier mit 5:3 gegen Franz Nemeth durchsetzen und damit ins Halbfinale aufsteigen. Ebenfalls den Aufstieg schaffte Johann Schernthaner, der sich gegen Klaus Profunser ebenfalls mit 5:3 behaupten konnte.In der Hoffnungsrunde warf Gerald Wasinger mit einem 5:2 Kurt Fennes aus dem Bewerb, der damit auf Rang 7 landete. Ebenfalls 7. wurde Paul Reumann, der gegen Tibor Benkö mit 3:5 den Kürzeren zog. Benkö unterlag dann im Spiel um den Halbfinalaufstieg mit 2:5 gegen seinen Vereinskollegen Franz Nemeth und landete damit auf dem 5. Platz. Das Halbfinale komplettierte Klaus Profuser, der Gerald Wasinger mit einem klaren 5:0 aus dem Turnier beförderte.Im Halbfinale endeten beide Partien mit 5:1. Johann Schernthaner setzte sich dabei gegen Franz Nemeth durch, Franz Kovacs konnte sich gegen Klaus Profunser behaupten. Im Finale standen sich damit die als Nummer 1 und 2 gesetzten Spieler gegenüber. Johann Schernthaner konnte sich dabei klar mit 6:2 behaupten und sich damit den Titel holen.Kovacs wartet damit weiterhin auf seinen ersten Titel in der Disziplin 10er-Ball. Für Schernthaner ist es bereits der 9. Titel bei den Senioren, sowie der 14. insgesamt bei Landesmeisterschaften im Burgenland.