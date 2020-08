Anfang September eröffnet David Freund sein Lokal in der Arndtstraße.



MEIDLING. Das Basilicum war ein Fixpunkt in der Meidlinger Gastroszene. Nach dem Aus von Christiane Wilfling hat nun David Freund das Lokal in der Arndtstraße 79 übernommen. Und das Konzept verspricht einen weiteren kulinarischen Höhepunkt.

So setzt der gelernte Hotelkaufmann auf österreichische Bio-Küche. Der Schwerpunkt wird dabei auf veganen und vegetarischen Speisen liegen.

Essen zum Mitnehmen



Allerdings wird man auch ausgewählte biologische Fleischspeisen auf der Speisekarte finden, verspricht Freund.

Auch die Öffnungszeiten werden geändert. So ist nunmehr montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Tag beginnt mit einem Frühstücksangebot wie etwa Glas im Ei oder einem Schnittlauchbrot – inklusive Espresso. Auch ein Mittagsmenü wird auf der Karte zu finden sein, so der Gastronom. Die Speisen kann man dann auch mitnehmen. Dafür wird es ein Pfandsystem geben, um die Umwelt zu schonen. Man kann sich das Essen aber auch mit einem eigenen Geschirr abholen.

Abgerundet wird das Angebote durch selbstgemachte Mehlspeisen.

Eröffnung im September



Zurzeit arbeitet David Freund mit seiner Frau noch an der Neugestaltung des Lokals, das "Freundling" heißen wird. Geöffnet wird dann in der zweiten Septemberwoche, hofft der gebürtige Bad Ausseer, der seit 16 Jahren in Favoriten wohnt und von Meidling begeistert ist.

Die aktuelle Karte finden Sie auf www.freundling.at