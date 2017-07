Aus fürs Wäschaufhängen am Trockenboden

15.07.2017, 00:00 Uhr

Sehr zum Missfallen der Mieter hat Wiener Wohnen hat den Trockenraum einer Wohnhausanlage in der Rosenhügelstraße zugesperrt. Alfred Holzer hat bereits einmal dafür gekämpft, dass der Raum wieder geöffnet wird.

Wieder einmal stand Alfred Holzer vor verschlossenen Türen. "Wiener Wohnen hat ohne Vorwarnung das Schloss zum Trockenraum auf der Stiege 4 ausgetauscht, wir kommen nicht mehr rein", so der Mieter in der Anlage in der Rosenhügelstraße 35A. Holzer ist der Hüter des Schlüssels vom Trockenboden.Für Holzer was das Ganze wie ein Dejavu. Denn: "Vor vier Jahren hat Wiener Wohnen schon einmal das Schloss ausgewechselt und einfach zugesperrt. Die Wäsche vom Trockenraum wurde in Säcken vor die Tür gestellt", so Holzer. Sein Protest damals trug Früchte: Der Raum wurde wieder geöffnet, die Hausparteien konnten wieder ihre Wäsche aufhängen.

Beliebter Trockenraum

"Feuerpolizeilich verboten"

Der Trockenraum ist bei vielen sehr beliebt, obwohl es auf einer der Nebenstiegen eine Waschküche inklusive Trockner gibt. "Vor allem für die älteren Leute ist der Weg zur anderen Stiege zu weit", so Holzer.Allerdings ist auch der Weg zum Dachboden, wo sich der Trockenraum befindet, beschwerlich. Denn es gibt keinen Aufzug. Holzer kann sich daher vorstellen, dass man den Trockenraum in den Keller verlegt. Er wandte sich an Wiener Wohnen, doch vergeblich. Die Sicherheit geht vor."Wiener Wohnen ist als Hausverwaltung verpflichtet, den seit 2016 noch strengeren Bestimmungen des Wiener Feuerpolizeigesetzes Folge zu leisten. Dazu gehört auch, dass das Trocknen von Wäsche auf Dachböden aus feuerpolizeilicher Sicht wegen leichter Entflammbarkeit nicht zulässig ist", so Markus Leitgeb, Sprecher von Wiener Wohnen."Ausnahmen bilden einzig Trockenböden, die allen gesetzlichen Auflagen entsprechen, dazu gehören etwa Versperrbarkeit und Brandschutztüren. Der angesprochene Trockenboden auf Stiege 4 entspricht nicht den feuerpolizeilichen Auflagen und darf den Mietern aus Sicherheitsgründen daher nicht mehr geöffnet werden. Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben müssen wir die Mieter bitten, die voll ausgestattete Waschküche auf Stiege 2 zu verwenden. Dort gibt es neben einer Waschmaschine auch einen Trockner", so Leitgeb.Mitarbeiter von Wiener Wohnen haben sich den Kellerraum angesehen, ob dieser als Ersatz für den Dachboden dienen könnte. Aber: Der Raum ist bereits vermietet und wird als privates Lager genützt", so Leitgeb.