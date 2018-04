Franz Karl feierte im Schloss Hetzendorf

23.04.2018, 07:49 Uhr

Das Meidlinger Urgestein Franz Karl feierte seinen 75. Geburtstag! Dazu lud er ins Schloss Hetzendorf – und seine Freunde kamen zahlreich.

MEIDLING. "Feiere jeden Geburtstag als ob es der letzte wäre und bedenke, dass Liebe das einzige Geschenk ist, das wirklich die Mühe wert ist, zu geben." Getreu diesem Motto von Marie von Ebner-Eschenbach feierte der ÖVP-Politiker Franz Karl am 21. April 2018 seinen 75er.Der Vizepräsident und Finanzreferent des Österreichischen Seniorenbundes startet seinen Jubeltag mit einer Messe in der Schlosskirch. Anschließend lud er seine zahlreichen Freundinnen und Freunde ins Barockschloss Hetzendorf.

Zahlreiche Gäste

Für den guten Zweck

Ein besonderes Geschenk bereitete das Kammerensemble des Kirchenchors Gatterhölzl, das zu Ehren des Jubilars mit dem Lied "Fröhligkeit und leichtes Leben" überraschte. Karl war selbst seit lange Zeit im Kirchenbeirat tätig, hält heute noch Lesungen in der Gemeinde und ist nach wie vor gemeinsam mit Kollegen Veranstalter der Meidlinger Kulturtage.Zur Feier kamen Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec, die Politiker Andreas Kohl, Werner Fasslabend und Bernhard Görg, die Journalistin Gertrude Aubauer, der ehemalige Bezirkschef von Hietzing Heinrich Gerstbach, Statistiker Gerhard Bruckmann und viele andere Gratulanten und Gratulantinnen.Karl war in in Behindertenorganisationen engagiert, war von 1990 - 1997 Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Muskelkranke und hat und hatte zahlreiche weitere ehrenamtliche Funktionen in Politik, Bildung, im Seniorenbereich und in der Kultur. Jahrelang war der ÖVP-Politiker auch kulturell mit seinem Programm "Karl liest Herr Karl" unterwegs.Geschenke erhielt der Jubilar wunschgemäß keine. Dafür überwiesen die Gratulanten an die Andreas Khol-Generationenförderung. Der aufgerundete Betrag wurde der Österreichischen Muskelforschung übergeben.