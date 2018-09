Wien-Hetzendorf: Ein kleines Dorf im Garten

23.09.2018, 21:22 Uhr

Boërgasse: Neben 24 Obdachlosen im Lazaristenkloster zieht die Zentrale der Wiener Vinziwerke ein.

MEIDLING. Der Bau des VinziDorfs Wien befindet sich bereits in der Abschluss-Phase. Nach 15 Jahren Arbeit an dem Projekt wird am 15. November in Hetzendorf die Eröffnung gefeiert – und bis dahin wird alles fertiggestellt, ist Projektleiterin Christine Winner zuversichtlich.Die Technikräume und die Personalräume sind schon beinahe bezugsfertig. Auch an den Büroräumlichkeiten fehlt nur mehr der letzte Schliff.

Bis November wird hier auch die Zentrale der Wiener Vinziwerke einziehen. So verlegte etwa Christian Doskocil gerade die Böden, als die bz zur Baustellenbesichtigung vorbeikam. Für die Arbeiten hat sich der Bodenleger eine Woche frei genommen, um hier ehrenamtlich zu helfen. "In der Zwischenzeit führt meine Frau den Betrieb alleine", so der Ottakringer.Seit fast einem Jahrzehnt hilft Doskocil dem Wiener Vinziwerk regelmäßig. "Begonnen hat es, als ich in der Post einen Auftrag übernommen habe, der für den Verein war", erinnert sich der 56-Jährige.Danach hat sich Doskocil über die Arbeit der Vinziwerke informiert und spendet seitdem jährlich eine Woche seiner Arbeitszeit für den guten Zweck."Durch Menschen wie ihn wird das VinziDorf Wien erst ermöglicht", weiß Winner.Bis zum Einzug sind nur mehr wenige Arbeiten zu erledigen. Dann ziehen 24 Obdachlose in die Wohnmodule. Diese sind dorfmäßig im Grünen angeordnet, jedes mit acht Quadratmetern inklusive Bad und WC.Auch im Haupthaus gibt es Wohnungen für ehemals Obdachlose, zum Teil auch barrierefrei. Als gemeinsamer Treff dient der große Speisesaal, in dem noch die ursprüngliche Bogen-Decke und die Holzfenster vorhanden sind.Die hier Einziehenden erhalten eine individuelle Betreuung, die ebenfalls im Haus angesiedelt ist. Der Betreuer dient für die Anrainer auch rund um die Uhr als Ansprechperson.finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten. Wer helfen will, meldet sich unter 0676/874 23 122. Spendenkonto: VinziDorf Wien, IBAN: AT71 2011 1288 4708 7100, BIC: GIBAATWWXXX