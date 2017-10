12.10.2017, 17:39 Uhr

das größte FUN-FLAG Turnier in Österreich und EUROPA, wo13 Juniorteams und 28 Seniorteams an den Start gehen.Es findet am Sa. 14. und So. den 15.10.2017auf der RAVELIN-Sportanlage statt! Die Tore sind ab 8.00 geöffnet.Einzigartig in Österreich mit 2 Platzsprechern undder MUSIK von DJ-MADIE.Auf Euer Kommen und lautstarke Unterstützungfreuen sich eure Vienna Knights Flag Kids!#Bethere#FlagFootball#Vienna