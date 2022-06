Am 16.6.2022 fand der Abschnittsfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Ameis statt. Mit bester Motivation nahm die Feuerwehrjugend Wilfersdorf auch auf diesem Bewerb teil und die Ergebnisse können sich sehen lassen. In Bronze erreichten wir den 2. und den 6. Platz sowie den 1. Platz in Silber.