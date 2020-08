Gumpoldskirchner Weinsommer heuer on Tour

GUMPOLDSKIRCHEN. Kultur und Wein bringen die Menschen zusammen. Um jungen Künstlern in Zeiten wie diesen eine Bühne zu bieten, haben sich tatkräftige Winzerinnen vor Ort zusammengetan. Der traditionelle Weinsommer wird dieses Jahr on Tour, vom 20. bis 24. August, an jedem Tag woanders gefeiert. Für südländisches Flair wird garantiert.

Tradition und Regionalität



„Seit 2016 stehen beim Gumpoldskirchner Weinsommer die Wiener Lied-Förderung und regionale Schmankerl im Mittelpunkt, was wir auch heuer unter Erfüllung aller Sicherheitsauflagen und in einem familiären Rahmen anbieten werden“, verrät Tourismusgemeinderätin Dagmar Händler.

Kunst und Genuss



Mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten sowie prämierten Weinen aus dem Ort wollen die Gumpoldskirchner ihre Gäste verwöhnen. Auch die Kunst kommt dabei nicht zu kurz, jeden Tag wird woanders gefeiert. Den Anfang macht Johanna Gebeshuber am 20. August ab 16 Uhr, wo Songwriter Martin Klein mit seinem unkonventionellen Klavierspiel und starken Texten beim Heurigen Spätrot überzeugt. Am 21. August lädt Martina Krug-Weninger ebenfalls um 16 Uhr zu sich ins Hochkräutl. Mitten in den Weingärten singt und plaudert der bekannte Wiener Lieder Musiker Stefan Sterzinger von der Liebe und anderen Kuriositäten.

Wein und Gesang



Weiter geht es am 22. August gemeinsam mit den Betrieben Weinbau Proisl, den Königswein-Winzern und der Bäckerei Eder, die ihre Gäste ab 12 Uhr am Kirchenplatz verwöhnen werden. Musikalische Unterstützung bekommen die Gumpoldskirchner dabei von Gitarrist und Sänger Christoph Jarmer, der seit 2018 als Dialekt-Liedermacher Kristoff bekannt und beliebt ist. Der nächste musikalische Höhepunkt ist am 23. August ab 11 Uhr mit den jungen, aufstrebenden Brasskünstlern aus Perchtoldsdorf, den „Rotgipfler-Brass“ im Freigut Thallern bei Katharina Graner garantiert. Den Abschluss am 24. August macht Michaela Köck, mit ihrer Event-Location „FEMI“ in der Wienerstraße 92. Sigrid Horn bringt Dialekt-Chansons mit Harfe und Ukulele zu Besten. Geöffnet wird ab 16 Uhr.

Um Tischreservierungen wird gebeten



Der Weinsommer on Tour findet übrigens bei jedem Wetter statt. Das fünfjährige Bestehen des 2016 „neudurchdachten“ Gumpoldskirchner Weinsommer soll im nächsten Jahr gebührend nachgefeiert werden. Tischreservierungen für heuer sind bei Heurigen Spätrot - Johanna Gebeshuber 0664/1459159, Hochkräutl - Martina Krug-Weninger 0699/13147273, Weinbau Proisl und Königswein-Winzer - Dagmar Händler 0676/6367541, Freigut Thallern - Katharina Graner 0664/88922015 und Event-Location Wienerstraße 92 – Michaela Köck 0664/4409145 möglich.

Fotos: C. Reisinger