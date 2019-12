GUMPOLDSKIRCHEN | Maria Heißenberger kam vor dreißig Jahren an die Gumpoldskirchner Hauptschule, nachdem sie bereits einige Lehrerstellen in Niederösterreich absolviert hatte.

Die bei SchülerInnen und LehrerInnen äußerst beliebte Lehrerin trat am 20. Dezember 2019 im Rahmen einer kleinen Feier in der Musikmittelschule Gumpoldskirchen ihren wohlverdienten Ruhestand an.

In seiner Laudatio würdigte Direktor Ernst Pokorny die Verdienste der immer bestens vorbereiteten, kompetenten und zuverlässigen Kollegin, die mit klaren Strukturen und einer verlässlichen Linie ihren SchülerInnen eine hervorragende Ausbildung bot.

Seitens der Marktgemeinde Gumpoldskirchen gratulierten GGR Dagmar Händler und GGR Walter Promitzer, seitens des Elternvereins Alexandra Harrer.

Die SchülerInnen unter der Leitung von Gisela Pruckner und Andrea Brunner sorgten für eine stimmungsvolle musikalische Untermalung.