Die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Perchtoldsdorf beteiligten sich im Frühjahr intensiv an Wettbewerben – und das mit riesigen Erfolgen! Die 1. und 2. Klassen tüftelten bei einem Sprachwettbewerb für Englisch – und Emil Rubenz aus der 2b erreichte österreichweit den 2. Platz! Bei der 5. Schulstufe schafften es Paul Elling, 1f, in Niederösterreich auf den 10., Iris Iltar, 1e, auf den 12. Platz.

„The Big Challenge“ hat sich das Ziel gesetzt, Englischlehrkräfte beim Motivieren ihrer Schüler*innen zu unterstützen. Der Wettbewerb wurde 1999 in Frankreich ins Leben gerufen. In Österreich nehmen jedes Jahr rund 18.000 Schüler*innen teil, in Europa über 630.000. Die Kinder konnten im Vorfeld eigenständig mit einer App Fragen zur englischen Sprache und Landeskunde üben und sich so spielerisch vorbereiten.

Top Biologin räumte Österreich-Sieg ab

Ein vergleichsweise junger Wettbewerb ist die vor 4 Jahren ins Leben gerufene Biologie-Challenge, die endlich wieder in Präsenz in Innsbruck stattfinden konnte. Pro Bundesland dürfen 3 Kandidat*innen an dem Wettbewerb teilnehmen und heuer hat sich aus Niederösterreich das BG/BRG Perchtoldsdorf dazu qualifiziert. Moritz Höllein, Fiona Lichtenauer und Valerie Wunderlich, alle 6c, zeigten sowohl bei den theoretischen als auch den praktischen Prüfungsanteilen beeindruckende Fähigkeiten und so konnten Valerie Wunderlich und Moritz Höllein schlussendlich Platz 1 und 3 belegen.