Herbst-Zeitlos 2017

Die Wiener Tonkunst Vereinigung setzt ihre Tradition der Herbstkonzerte im Neuen Burg-Saal in Perchtoldsdorf fort und bietet diesmal ein spannendes Programm, welches von einem Satz aus demvon Joseph Haydn über die Ouvertüre desvon Carl Maria von Weber und Ludwig van Beethovens 5. Symphonie in c-Moll, derbis zu Leonhard Leebs Suite für Trompete Solo und Orchester in Es-Dur reicht. Das Trompetensolo spielt Leonhard Leeb, der dem Publikum seit vielen Jahren bestens von seinenAuftritten im Advent in der Wiener Minoritenkirche bekannt ist.

Die Wiener Tonkunst Vereinigung begeisterte ihr Publikum zuletzt vergangenen Mai mit ihrem Jubiläumskonzert im MUTH und bewies einmal mehr, dass sie sowohl mit Repertoire aus Klassik und Romantik, als auch mit zeitgenössischen Werken für Orchester bestens vertraut ist.Dirigiert wird das Konzert in bewährter Weise von Pablo Boggiano.Karten sind bereits im Vorverkauf über das Kulturportal Perchtoldsdorf per Email an info@perchtoldsdorf.at und über die Homepage www.tonkunst.at sowie unter der Telefonnummer 01/86683400 erhältlich.