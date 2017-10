Mödling : Café Grande |

BEZIRK MÖDLING. In Kooperation mit KUPO Mödling veranstaltet das Erste Wiener Lesetheater die Lesung "Der Vollmond stand über Erdberg" am 22. Oktober (16 Uhr) im Café Grande (Stefaniegasse 1). Judith Gruber-Rizy, Heidi Hagl, Elisabeth Krön, Angelika Raubek und Hilde Schmölzer lesen aus den Lebenserinnerungen der Wiener Schauspielerin und Schriftstellerin Erne Seder. Es sind die berührenden und heiteren Erinnerungen an das Wien der 30er und 40er Jahre, an eine materiell arme, aber an Erlebnissen reiche Kindheit eines mit Phantasie und Eigenwillen überbegabten Mädchens.

Erne Seder wurde Schauspielerin und verfasste daneben Erzählungen, Sketches und Drehbücher. Mehrere Jahre war sie Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt. Sie verkörperte zahlreiche Fernsehrollen, darunter die legendäre "Frau Sokol" in der Fernsehserie "Die liebe Familie".