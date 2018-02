Info Abend "Personal Yoga Training"

Was ist Personal Yoga Training?

Geist und Körper forderndes Training auf Basis der Techniken von Yoga

deutliche Veränderung deines Körpergefühls

Wozu?

Beweglichkeit

Schmerzfreiheit

Positives Lebensgefühl

Gesundheit

Leistungsfähigkeit



Willkommen in meiner Yoga- Welt und den Möglichkeiten deines Körpers!

Im Laufe dieses Abends werden wir feststellen, dass wir viel zu viel ‚glauben‘, der Körper jedoch ‚WEISS‘ und dir stets dient. Beginne ihm zuzuhören und zu verstehen!Lass uns also in Aktion treten:Vertraue dir selbst und deinem Körper und den modernen, auf Basis aktueller Forschung in Biomechanik basierenden therapeutischen Techniken des Yoga!Anhand von auch deinem Beispiel eruieren wir, wo die Reise begann und wo sie hinführen kann.

Finde heraus, zu wie viel mehr du und dein Körper fähig sind.Bist du bereit?Ich freue mich auf DICH!

„Personal Yoga Training – Wozu DAS denn??!“

20. Februar 2018

, 18:30 – 20:30hICH BIN RAUMBrühlerstrasse 49, 2340 Mödling

Beitrag: € 20,-

Anmeldung und Info:

freshyoga

Giselheid Weller+43-699/ 11177724www.freshyoga.at