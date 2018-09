Experten referierten zum Thema Brustgesundheit - Was ist, wenn…?

10.09.2018, 18:19 Uhr

Unter dem Motto "Brustgesundheit", lud der Soroptimist Club Mödling vergangen Freitag zum Expertenabend ins Rathaus Perchtoldsdorf, bei dem es um Prävention, Früherkennung und Therapiemöglichketen bei Brustkrebs sowie persönliche Erfahrungen Betroffener ging.

Hoffnung für Betroffene

Der Angelina Jolie Effekt

Nach der Begrüßung durch Hausherr LAbg. Bürgermeister Martin Schuster appellierte die Präsidentin des Soroptimist Clubs Mödling, Sabina Gurresch-Kainz, an die notwendige Solidarität mit Erkrankten. Sie erinnerte an den sehr erfolgreichen Benefiz-Lauf vor wenigen Tagen und konnte daraufhin einen Scheck über EUR 3.300,- dem Verein Krebshilfe NÖ überreichen. Bei der Lauf-Veranstaltung ebenso wie bei dem Expertenabend gab es große organisatorische Unterstützung durch die Gemeinde Perchtoldsdorf, von Bgm. Martin Schuster und GR Andrea Kö. Schirmherrin Ingrid Wendl moderierte einfühlsam und spannte den Bogen von der für sie beeindruckenden Lauf-Veranstaltung bis hin zum Themenabend.Trotz des eher bedrückenden Themas war beim Themenabend jeder Platz besetzt und die Anwesenden folgten den Ausführungen der Experten. So erkrankt bereits jede 7. Frau an Brustkrebs und die Tendenz ist steigend, allerdings die Sterblichkeit sinkt – vor allem durch Neuerungen in der Forschung und Therapie, wie Dr. Karin Haider, Präs.in der Krebshilfe NÖ und Chirurgin am Landesklinikum Wr. Neustadt, ausführte.Im Anschluss referierte Dr. Isolde Tröstl, Fachärztin für Radiologie, über Brustkrebs-Früherkennung durch Mammographie-Screening. Durch ein neues Tomosynthese-Gerät mit Schichtaufnahme-Verfahren kann die frühzeitige Erkennbarkeit verbessert werden. Die Radiologin bedauerte allerdings, dass die Screening-Beteiligungsrate mit nur 37% in Österreich noch viel zu gering ist.Dr. Stefan Halper, Oberarzt an der Brustambulanz Wr. Neustadt, ging in seinem Vortrag auf die genetisch bedingte Wahrscheinlichkeit von Brustkrebs ein, was durch Schauspielerin Angelina Jolie auch in den Medien präsent war. Er rät bei bestimmten Indikatoren auf jeden Fall zu einem genetischen Beratungsgespräch.Erfahrungen aus der täglichen Arbeit in den Beratungsstellen der Krebshilfe NÖ schilderte die Psychoonkologin Gabriela Mausser. Dort finden sowohl Betroffene als auch Angehörige bei psychologisch geschulten Mitarbeiterinnen Beratung und in der für alle schwierigen Zeit Unterstützung.Danach schilderten zwei ehemalige Brustkrebspatientinnen sehr berührend ihre Geschichten, mit denen sie anderen Frauen Mut machen wollen. Sie erzählten wie wichtig es für sie war, in ihrem Umfeld über die Krankheit sprechen zu können. Sport und Bewegung auch in der Zeit der Akut-Erkrankung trugen ebenso zur Genesung bei, was Frau Dr. Haider als wissenschaftlich erwiesen bestätigte.Zum Abschluss überreichte Sabina Gurresch-Kainz an Verein Krebshilfe NÖ noch einige Herzkissen, die in Kooperation von Schülerinnen der HLA Mödling für den Soroptimist-Club Mödling genäht wurden und einen schmerzlindernden Effekt nach Brustkrebsoperationen haben.www.moedling.soroptimist.st