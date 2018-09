14:0 Kantersieg der Tigers

11.09.2018, 20:21 Uhr

Mit einem 14 : 0 Kantersieg über Vienna Samurai wurden die Volksbank Galaxy Judo Tigers am Freitag, 7.9.2018, daheim in Perchtoldsdorf ihrer Favoritenrolle in der 1. Judobundesliga mehr als gerecht.

Die Burschen von Thomas Haasmann haben mit diesem Sieg nicht nur wieder die Tabellenführung in der obersten Liga übernommen, sondern auch die Teilnahme am Final Four im Dezember in Gmunden fixiert.



Als prominenter Förderer der Volksbank Galaxy Judo Tigers stellte sich schon am Nachmittag zum Nachwuchs-Vergleichskampf, ehemalige 2.und, ein.Die nächste Bundesligabegegnung findet am 05.10.2018 um 20:00 im BSFZ Südstadt in Maria Enzersdorf, Liese Prokop-Platz 1, statt und wird auch auf ORF Sport+ übertragen. In dieser vorletzte Begegnung der Saison treffen die Volksbank Galaxy Judo Tigers auf Judo Union Raika Pinzgau.