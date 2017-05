Besuch bei der obersten „Chefin“

05.05.2017, 16:23 Uhr

Seit 16 Jahren sucht und findet „Dorfi“ prominente Persönlichkeiten als Testimonials für den Österreichischen Friedenslauf als Unterstützer für die Projekte des Jugendrotkreuzes. Heuer eines in der Bundeshauptstadt, wo Kinder mit Handicaps auch während der Sommermonate unbeschwerte Zeit mit fachkundigen BetreuerInnen erleben und somit auch deren Eltern entlastet werden können.

Marvin und David besuchen die 1.b Klasse der Mödlinger Sportmittelschule und waren begeistert, wie interessiert die Ministerin am schulischen Fortkommen der Buben war und auch für den Friedenslauf „Patin“ des Jugendrotkreuzes ist. „In ihrem Büro liegt sogar ein kleiner Volleyball für sportliche Besucher und ein Hundekörbchen für Tierliebhaber!“, so einer der Schüler.Begleitet wurde Dorfstätter von Nationalratsabgeordneten Hannes Weninger und einer Delegation des Wiener Jugendrotkreuzes.Start des 16. Österreichischen Friedenslaufes ist am Samstag, 6. Mai 2017, um 9 Uhr vor dem Wiener Rathaus.