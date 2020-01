aus Neusiedl am See

Im OKTOBER haben wir darüber geschrieben: wenn es Alleinstehenden mal nicht so gut geht...., JA leider hat es unsere allseits beliebte Kräuter INGRID betroffen und Glück im Unglück gerade noch und Haarscharf ins Spital geschafft, dank einer Freundin, die WIR auch zu den HUZO Freunden zählen dürfen. Vielen von uns ist der Schrecken in die Knochen gefahren und hat uns endlose Stunden des Bangens beschert. Den guten Ärzten und ihrer Widerstandskraft hat SIE es zu verdanken, dass SIE uns erhalten bleibt.Es wird noch ein Langer und beschwerlicher Weg bis zur vollen Genesung, doch das schlimmste ist geschafft. SORRY das ich auf diesen Schrecken den November ausfallen lies und mich mit meinen Bazillen voll und ganz beschäftigte und entschloss eine Doppelnummer zum Jahres Ende zu Schreiben. Der INGRID ihr Hundemädchen MARA fand liebevolle Aufnahme bei der IRENE und SIE hält auch Verbindung mit den Ärzten und uns auf dem Laufenden. Die HUZO Weihnachtsfeier war etwas gedrückt doch sehr nett und unsere 4 beinigen Freunde hatten ihre Freude bei ihren Laufspielen,....und jetzt kann es nur mehr Bergauf gehen, WIR WÜNSCHEN EUCH ALLEN EIN GUTES NEUES JAHR und ... GESUND bleiben....

Bis zur Nächsten HUZO NEWS, euer Freund ( Sache) KARL,......