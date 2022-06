Heute fiel der Startschuss für die Special Olympics im Burgenland mit Fackelläufen in vielen Orten.

PARNDORF/FRAUENKIRCHEN. Auch in Parndorf zogen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Gemeinde und brachten die olympische Fackel zum Austragungsort der Bowling-Bewerbe, nämlich ins WERK im Gewerbepark von Parndorf.

"Lasst es mich mutig versuchen"

Vom Gemeindeamt Parndorf ging es ins Gewerbegebiet, wo im WERK ab morgen die Bowlingbewerbe abgehalten werden.

Die 8. Nationalen Sommerspiele finden von 23. bis 28. Juni statt. Von 24. bis 27. Juni kämpfen rund 1.800 Athletinnen und Athleten aus ganz Österreich und dem Ausland um Olympia-Edelmetall in 15 Sportarten. Begleitet werden sie von rund 600 Trainerinnen und Trainern bzw. Betreuerinnen und Betreuern. Im Vordergrund steht dabei jedoch stets der Spaß und die Freude an der Teilnahme – ganz nach dem Motto:



"Lasst mich gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lasst es mich mutig versuchen."

Während der gesamten Veranstaltung findet ein buntes Rahmenprogramm statt, u. a. mit den erwähnten Fackelläufen, einer Gesundheitsstraße in der Messe Oberwart, dem Nightrun in Großpetersdorf, dem Sommernachtsfest im Reitstall Wagner in Stegersbach sowie der Oberwarter Einkaufsnacht.

"Auf gehts ASO Frauenkirchen"

"Erster Ausflug alleine bleibt sicher in Erinnerung"

Heute machten sich auch viele heimische Teilnehmerinnen und Teilnehmer – darunter die Allgemeine Sonderschule Frauenkirchen – auf den Weg nach Oberwart bzw. Pinkafeld, wo der Großteil der Bewerbe stattfinden wird oder damit auch das Olympische Dorf angesiedelt ist. Unter tosendem Applaus ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den weiteren Bildungseinrichtungen in Frauenkirchen wurden die 10 Olympioniken verabschiedet. Zwar unter mancher Träne aber sichtlich stolz machten sich die Kinder samt ihrem Betreuerteam rund um Schulleiter Friedrich Tschida auf in ihr erstes olympisches Abenteuer.

