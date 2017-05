HUZO NEWS KW 19, WAS ICH DIR NOCH SAGEN WOLLTE

14.05.2017, 12:56 Uhr

hatte diese Woche eine sehr Interessante Unterhaltung mit einer sehr guten Freundin,die SAMMY musste mir etwas erzählen und so Geheimnisvoll wie SIE tat, du kannst es mir ja in mein Ohr flüstern,.. Bild1...Schwschw,. haha,. natürlich habe ich für dich, denn DU bist ja Riesen groß und bekommst ein Extra Leckerli,..In der ganzen HUZO schien ein jeder seinem Freund etwas Erzählen zu müssen;..Bild2 die NINA ( weise Hündin) dem BENNI, die KIANGA ( Richbeck Hündin) dem ANTON Bild3+4+5, die MARA ( links)dem EDGAR (Mitte) dem WASTIE ( rechts),Bild6+7+8, als die MARA zu den anderen lief, sagte der WASTIE zum EDGAR: DU solltest die MARA nicht aufreiten lassen, worauf der EDGAR sagte SIE massiert mir den Rücken, darauf viel der WASTIElachend in die Wiese, Bild9+10 und 11!, Der WASTIE ließ sich in der zwischen Zeit, einen schwank aus dem leben vom DOMINO( links) erzählen und der BENNI hörte ihnen zu Bild 12+13+14,. Die LILLI ( rechts weise Hündin) klagte dem CHINO ihr leid, Bild 15+16+17, worauf der CHINO das weite suchte UND... der YULE in die arme lief,..mit einem tiefen Seufzer lief er gleich weiter und weg war ER. DIE YULE rief ihm leise nach ,, ICH WOLLTE DOCH NUR MIT DIR SPIELEN",..... Bild 18,.....UND ALLES GUTE ZUM MUTTERTAG !Bis Nächste Woche zur HUZO NEWS KW 20 euer Freund Karl,....