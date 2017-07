HUZO NEWS KW 29, WER GEISTERT DURCH DAS SCHILF

23.07.2017, 12:48 Uhr

Der ANTON zeigte dem ATILA und uns wie man sich richtig in das Wasser Stürzt, seine Sprünge in den Teich sind immer sehenswert, doch nach einigen Sprüngen vom ATILAist fast kein Unterschied mehr zu bemerken, ER ist noch nicht ausgewachsen doch wenn es soweit ist, unterscheidet die beiden nur eine Kleinigkeit. Bild 3-14.. Neue Besucher in allen Größen erregen die Aufmerksamkeit von der LUNA 12 und dem BENNI , die EMY und der EDGAR stehen erwartungsvoll vor ihrem Herrchen, Hmmmvielleicht gibt es ein paar Leckerli, Bild 15-17,.. der TIMMY folgt wieder willig seinem Freund ins Wasser und nützt die erste Gelegenheit um wieder heraus zu kommen, Bild 18+19,. der EDGAR hat das Stöckchen von der YULE entdeckt, an dem ein Seil befestigtist, mit dem Seil im Maul läuft er herum, das Holz hinter sich herziehend erregt es die Aufmerksamkeit der LUNA sie versucht es festzuhalten, vergeblich. Bild 20,..UND dann waren da noch viele neue Besucher die im Internet gelesen haben was für ein Schmuckstück bei uns in NEUSIEDL zu finden ist, UNSERE HUZO. Bild 21-28,..Bis Nächste Woche zur HUZO NEWS KW 30, euer FREUND ( SACHE ) KARL,...