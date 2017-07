Der ausgetrocknete obere Stinkersee

Aber jetzt ist der obere Stinkersee ausgetrocknet und gleicht einer Wüste.In diesem Zustand wird er selten besucht, weil es ja jetzt nichts zu sehen gibt.Trotzdem treffen sich hier noch die Möwen in großer Zahl und halten ihre Ruhepausen ab.Auch rund um diese Wüste gibt es Leben.Im Weingarten nebenan singt der Star ein Lied für den Winzer und die Libelle geht auf Jagd, wie es diese Spezies schon seit vielen Millionen von Jahren tut.

