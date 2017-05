08.05.2017, 12:00 Uhr

Anlässlich des 500 Jahr Reformationsjubiläums wird in verschiedenen Pfarrgemeinden eine Zeitreise unter dem Titel "Gottesdienste quer durch die Jahrhunderte" mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten abgehalten. Zum Beginn des Gottesdienstes erläuterte Diözesankantorin Mareen Osterloh die Neuerungen, welche sich für die Evangelische Kirche in dieser Zeit ergaben. Vom Einsatz der Orgel zur Unterstützung des Gesanges, über bauliche Maßnahmen wie größere Fenster in den Kirchengebäuden, bis zur Festlegung von eigenen Sitzplätzen für die Gottesdienstbesucher, um nur einige davon zu nennen.

Den Gottesdienst, auf Basis der damaligen Liturgie feierte dann Pfarrer Mag. Frank Lissy-Honegger aus Rust. Den musikalischen Rahmen gestaltete Diözesankantorin Marren Osterloh an der Orgel, begleitet durch eine Violine. Pfarrer Mag. Frank Lissy-Honegger ging in seiner Predigt im Detail auf Pfarrer Johann Friedrich Oberlin aus dem Elsass ein. Dieser lebte von 1740 bis 1826 und übernahm im Jahre 1767 die Pfarrstelle in Waldersbach. Neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit zeichnete er sich vor allem durch sein soziales Engagement aus. Er gilt auch als einer der Väter unserer heute überall etablierten Kindergärten.Mit der Sonate in G-Dur Allegro von Carl Philipp Emanuel Bach, einem Sohn Johann Sebastian Bachs, vorgetragen von Orgel und Violine endete dieser wirklich sehr interessante und außergewöhnliche Gottesdienst.Die Evangelische Pfarrgemeinde Nickelsdorf bedankt sich sehr herzlich bei Pfarrer Mag. Frank Lissy-Honegger und Diözesankantorin Mareen Osterloh.