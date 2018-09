Spatenstich für neun Seniorenwohnungen in Nickelsdorf

20.09.2018, 16:21 Uhr

Gemeinschaftsraum mit Teeküche

"Sehen wir es als Chance"

In der Wohnhausanlage wird ein zentral geplanter Gemeinschaftsraum mit Teeküche eingebettet, der eine Vielzahl von Nutzungsarten ermöglicht und auch die Kommunikation und Betätigungen untereinander fördern soll.Von Beginn an wird die Volkshilfe, deren Räumlichkeiten gleich nebenan im Gemeindehaus installiert sind, als Partner für Pflegeagenden miteingebunden. Die Gemeinde wird mit der Volkshilfe verschiedene, intensive Varianten der Betreuung ausarbeiten, die bei Bedarf in Anspruch genommen werden können, aber nicht müssen.Informationen gibt es ab sofort im Gemeindeamt. Bürgermeister Gerhard Zapfl: "Der Erfolg dieses Projektes hängt davon ab, was wir Nickelsdorfer daraus machen und jeder einzelne Bewohner kann mit seinen Ideen und Bedürfnissen dazu beitragen, dass diese Wohnform ein gute Wohnform mit zufriedenen und glücklichen Wohnungsmietern wird, denen das Älterwerden unterschiedlichen Bedarf und Mobilität beschert. Sehen wir es als gemeinsame Chance, eine weitere Wohnform gestalten zu können!"