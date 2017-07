Tote Frau auf Gleisen in Neusiedl aufgefunden

Bei der Toten handelt es sich laut Angaben der Polizei um eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl/See. Wie die bisherigen Erhebungen ergaben, wurde die Frau am 25.07.2017 gegen 22:30 Uhr von einem Zug erfasst. Der Lokführer dürfte die Frau nicht bemerkt haben. Laut derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.

Aktuell in Neusiedl am See