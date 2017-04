Lady Aktiv Frauenlauf am 13. Mai um 15.00 Uhr

24.04.2017, 13:15 Uhr

Die Distanzen sind 5 km oder 7,5 km. Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung.Und bei der Tombola können nicht nur die Schnellsten gewinnen.Anmeldung bis 5. Mai unter monikaheider@aon.at oder 0699/817 40 716.Startgeld für Erwachsene € 15,-, für Schülerinnen/Studentinnen € 10,-.Nähere Infos unter www.ladyaktiv-neusiedl.bnet.atDer Erlös des Buffets geht an das Caritas - Schüler-Lerncafe im Haus St. Nikolaus in Neusiedl am See.