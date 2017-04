Weitere Bestätigung der starken Form

27.04.2017, 23:37 Uhr

Bei diesem hochkarätig besetzten Meeting konnte sich Lena Grabowski heuer erstmals unter den Medaillengewinnern der Allgemeinen Klasse einreihen. Die 14-Jährige belegte Rang drei über 200 Meter Rücken. Sie stand gemeinsam mit der ehemaligen Europameisterin Jenny Mensing , die diesen Bewerb in Graz gewann, auf dem Siegespodest.Eine Talentprobe legte ihre jüngere Schwestern in Graz ab. Die 12 jährige Julia brillierte in den Brust-Bewerben. In der Jugendklasse siegte sie über 200 Meter, Silber holte sie sowohl über 100 als auch 50 Meter. Die 50 Meter Brust legte sie in einer Zeit von 36,97 Sekunden zurück. Damit knackte sie den Burgenländischen Jugend- und Juniorenrekord.