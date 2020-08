Wie die Senioren der Hilfswerk-Pensionen die heißen Sommertage verbringen

DRASSMARKT/LOCKENHAUS. Hundstage, Hitzewelle – der Sommer zeigt sich gerade von seiner besten Seite. Für die Bewohner der Hilfswerk-Seniorenpensionen und deren Betreuer ist deshalb jede Abkühlung willkommen.

Trotz Klimaanlage lieber draußen

Obwohl alle Aufenthaltsräume in den Seniorenpensionen mit Klimaanlagen ausgestattet sind, ziehen es doch viele vor, den Tag auf der schattigen Terrasse zu verbringen. Hier sorgen das altbewehrte Fußbad, aber auch die neueste Anschaffung – spezielle Kühltücher – für die nötige Erfrischung. Denn einmal nass gemacht bringen diese bis zu sechs Stunden aktivierende Abkühlung. In der Seniorenpension Draßmarkt wurden dieser Tage beide Kühlvarianten gerne angenommen.

Auch das klassische Fussbad dient zur Abkühlung an heißen Sommertagen

Ernte im Sinnesgarten Lockenhaus

Auch in der Seniorenpension Lockenhaus werden die heißen Tage gerne im Freien verbracht, vor allem im sogenannten Sinnesgarten. Sinnesgärten sind gleichzusetzen mit erweiterten Therapieräumen, wo Körper, Geist und Seele angeregt werden. Sehen, riechen, hören, schmecken und fühlen wecken Erinnerungen und können so das psychische und physische Wohlbefinden der Bewohner positiv beeinflussen. Besonders ausgeprägt ist diese Form der Betreuung in der Seniorenpension Lockenhaus, wo das Garteln derzeit hoch im Kurs steht. Denn jetzt ist Erntezeit. Ribiseln, diverse Beeren und Kräuter wurden gesammelt. Der Lavendel wird getrocknet, um, wenn es dann soweit ist, Duftsäckchen zu basteln.