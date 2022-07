Ab September bieten 22 neue Familien-Chalets ganzjährig - mit direktem Zugang über das Freigelände zur Sonnentherme - ein Zuhause für den Urlauber in Lutzmannsburg.

LUTZMANNSBURG. "Familien mit dem Wunsch nach Privatsphäre werden sich in den Premium-Chalets besonders wohlfühlen", so Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme. "Auf über 34 m² Wohnfläche mit zwei Schlafzimmern und einer 28 m² großen Sonnenterrasse lässt sich der Thermenaufenthalt von bis zu fünf Personen perfekt genießen." 3,4 Millionen Euro werden laut Cerutti in den Bau der neuen Wohneinheiten für die Urlaubszeit investiert.

Hochwertige Ausstattung

Der Wohnbereich verfügt über Panoramafenster, eine Design-Sitzgruppe mit ausziehbarer Couch und zusätzlichem Kinderschlafplatz sowie einer voll ausgestatten Küche mit hochwertigen Geräten und Geschirr. Neben dem Badezimmer mit Regen-Dusche verfügt die Wohneinheit über modernste Klima- und Heiztechnik mit verstellbarer Klimaanlage sowie elektrischer Fußbodenheizung in allen Räumen.

Zusatzleistungen



Beim Thermenurlaub in den Chalets sind folgende Zusatzleistungen enthalten: neben der Bettwäsche, Bade- und Handtüchern, Bademänteln, der Energiepauschale und Endreinigung stehen Leih-Kinderwagen, Babyphone, WLAN und Kaffee-Tabs kostenlos zur Verfügung. Ebenfalls inklusive ist der Fahrradverleih mit City-Bikes, Mountain-Bikes, E-Bikes und Rikschas sowie das Golf Green Fee am nahen Golfplatz.