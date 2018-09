Feierliche Eröffnung Bildungscampus Lockenhaus

23.09.2018, 15:29 Uhr

Der neue Bildungscampus, zu dem Kindergarten, Volksschule und Neue Mittelschule gehören, wurde mit einem Festgottesdienst durch Pfarrer Basil eingeweiht. Dazu hatten die Pädagogen mit ihren Schülern rhythmische Lieder einstudiert, Gedichte gelernt und mit Musikinstrumenten die Freude an der neuen Schule zum Ausdruck gebracht. Direktorin Martina Farkas, freute sich, dass nach den Umbauarbeiten die gelungene Sanierung und Erweiterung der Schule gefeiert werden kann. „Die Investition der Gemeinde in den Umbau der Schule ermöglicht uns nun, pädagogisches Arbeiten zeitgemäß zu gestalten und Projekte umzusetzen.“, so die Leiterin des Bildungscampus.

Das Bauvorhaben wurde in die Hände von Architektin Dipl. Ing. Dr. Daniela Filipovits-Flasch gelegt sowie die Bauarbeiten an ortsansässige und regionale Firmen vergeben. Entstanden ist nun eine Schule die erweiterbar ist und Zukunft hat. Die Räumlichkeiten wurden umstrukturiert, sodass ein zentraler „Marktplatz“ entstanden ist, der als Ort der Zusammenkunft dienen soll sowie für Veranstaltungen, als Bewegungsraum oder aber auch für den Nachmittagsunterricht, genutzt werden kann. Neben der Erneuerung der Sanitäranlagen, Wärme und Schallschutz, Dach, Fenster und Brandschutzmaßnahmen, wurde die Schule barrierefrei gemacht.An den Kosten von 2,5 Millionen Euro beteiligte sich auch das Land Burgenland. „Kinderbetreuung, Bildung und die Investition in diese Bereiche ist mir ein großes Anliegen. Kinder sind unsere Zukunft!“, so Bürgermeister Mag. Christian Vlasich in seiner Eröffnungsrede. Auch Landeshauptmann Hans Niessl und Bildungsdirektor Mag. Heinz Zitz waren sich einig, dass moderne Bildungseinrichtungen heutzutage notwendig sind, damit zeitgemäßer Unterricht stattfinden kann.