Mitglieder der Feuerwehr Markt Allhau absolvierten die Brandienstleistungsprüfung in den Stufen Bronze und Silber mit Bravour.

MARKT ALLHAU. Am 2. August 2020 fand nach langer Vorbereitungszeit die Abnahme der Branddienstleistungsprüfung (BLP) der Feuerwehr Markt Allhau in der Flosswiese 1 statt. Hierbei wurde die Leistungsprüfung in den Stufen Bronze, Silber absolviert.

Dieser Leistungsprüfung stellten sich eine Gruppe in Bronze, vier Gruppen in Silber. Das wochenlange Üben machte sich bezahlt. Hauptbewerter BR Adolf Lehner konnte mit seinem Bewerter Team verkünden, dass die fünf Gruppen in der jeweiligen Stufe die Leistungsprüfung positiv absolviert haben. Nächstes Jahr steht das Branddienstleistungsabzeichen in Gold auf dem Programm.