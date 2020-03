Die Stadtfeuerwehr Oberwart zog bei ihrer Jahreshauptdienstbesprechung Bilanz. 2019 gab es über 200 Einsätze.

OBERWART. Die jährliche Jahreshauptdienstbesprechung der Stadtfeuerwehr Oberwart wurde am Samstag, 07. März 2020, im Feuerwehrhaus Oberwart durchgeführt. Stadtfeuerwehrkommandant SBI Philipp Rath begrüßte alle Kameraden und Ehrengäste.

Nach der Gedenkminute folgte der Jahresbericht des Kommandanten. Im Jahr 2019 wurden wieder über 200 Feuerwehreinsätze gefahren. Mit der Teleskopmastbühne und der Wärmebildkamera waren wir bei einigen Großbränden im Bezirk Oberwart und auch in Güssing. Im Sommer gab es wieder viele Hochwassereinsätze wo wir einige Keller und Garagen leerpumpen mussten. Einige Tiere mussten gerettet werden. Katze aus einem Autokühlergrill, Katzen von Bäumen und auch Schlangen.

Wissenstest und Sicherheitswachen

Die Feuerwehrjugend war beim Wissentest in Oberwart mit vielen Jugendfeuerwehrmännern dabei und alle konnten Ihre Aufgaben meistern. Am 17. und 18. August machten wir wieder einen 24-Stunden-Tag mit der Feuerwehrjugend beim Stieberteich.

Auch Brandsicherheitswachen beim Osterfeuer, Perchtenlauf und bei diversen Veranstaltungen wurden durchgeführt. "Neben den vielen Einsätzen machen wir auch viele Kurse, Schulungen und Übungen. Ein Highlight war wieder die große Übung bei der Feuerwehrmesse in Oberwart", berichtet Rath.

Jahresberichte

Es folgte der Kassabericht des Kassiers HBI Thomas Csernaczky: "Wir bedanken uns hiermit bei allen Helfern und Spendern ohne diese eine so tolle Bilanz nicht möglich wäre."

Anschließend kam der Jahresbericht von Verwalter OV Herbert Csar. Diese Zahlen sprechen für die starke Leistung der ganzen Mannschaft. Über 9.000 Stunden freiwillige Arbeitsleistung. Das sind Einsätze, Schulugen und Übungen, Arbeitsdienste der Fachwarte, Veranstaltungen und arbeiten im Feuerwehrhaus. Mit den Feuerwehrautos wurden 8.810 km gefahren.

Ehrungen

Die Ehrenmedaille für 50-jährige Tätigkeit des Landes Burgenland wurde an Herrn HLM Alexander Szabo überreicht.

Das Verdienstzeichen des BGLD-LFV haben SBI Philipp Rath (Bronze), LM Abou-Ahmed Ibrahim (Bronze) und HLM Markus Arnhold (Silber) erhalten.

HLM Thomas Oswald wurde von Herrn Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Kinelly zum Stadtfeuerwehrkommandantstellvertreter angelobt.

Atemschutzwart LM Norbert Husbauer wurde zum Löschmeister befördert.

Stadtfeuerwehrkommandant SBI Philipp Rath konnte wieder Einsatzplaketten an drei fleißige Kameraden überreichen. Für 250 Einsätze an FM Manuel Molnar und HLM Markus Arnhold und für 500 Einsätze an LM Josip Milicevic.