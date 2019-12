Das Autohaus Herbert Seidl veranstaltet an seiner Niederlassung in 7400 Oberwart, Wienerstraße 101 am 27., 28. und 30.12.2019 einen großen Inventurabverkauf von Jahreswagen und Leasingrückläufern der Marken VW, Audi, BMW, Skoda, Seat, Ford, Mercedes, Mini, Opel, Hyundai, Kia, Citroen und Peugeot.

Viele preisreduzierte Angebote sowie eine Bauteile-Garantieversicherung zu besonders günstigen Konditionen warten auf Schnäppchenjäger.

Das Autohaus Herbert Seidl gehört mit seinen beiden Niederlassungen in 8200 Gleisdorf, Neugasse 103 (neben Kino) sowie 7400 Oberwart, Wienerstraße 101 und einem Gesamtbestand von rund 700 Jahreswagen und Leasingrückläufern inzwischen zu den größten Autohändlern Österreichs. Besonders stolz ist man auf die Auszeichnung der führenden Gebrauchtwagen-Plattform "Autoscout24.at" als "Von Kunden am besten bewertetes Autohaus Österreichs". Dieser erste Platz von über 3.200 Autohändlern ist Ansporn und Auftrag zugleich, noch weiter an der Qualität und an einer weiteren Vergrößerung des Angebotes zu arbeiten.

Autohaus Herbert Seidl

7400 Oberwart, Wienerstraße 101

Tel. 03352/32000

www.herbertseidl.at