Nico Wiener und Wolfgang Wiener holten vier Medaillen in Poppendorf.

SCHREIBERSDORF. An diesem Wochenende fand in Poppendorf die Österreichische Staatsmeisterschaft und Österreichische Meisterschaft im WA 3D-Bogenschießen statt. Mit dabei waren auch Nico und Wolfgang Wiener aus Schreibersdorf.

Am Freitag und Samstag erfolgten die beiden Qualifikationrunden für die ÖSTM WA 3D. Nico qualifizierte sich souverän als Erster und sicherte sich damit einen Fix-Platz im Halbfinale. Wolfgang erreichte bei den Senioren den 2. Platz - somit Silber bei der Senioren-ÖM - und qualifizierte sich auch für die Elimination der ÖSTM in der Allgemeinen Klasse. In dieser Elimination gewann er seine zwei Matches und erreichte ebenso das Halbfinale.

Goldfinale als Wiener-Duell

"Ich musste im Halbfinale gegen Franz Sumper ran und mein Vater gegen Marko Papst. Wir gewannen beide unsere Matches und sicherten uns ein Familienduell im Goldfinale. Dieses blieb bis auf den letzten Pfeil spannend. Ich erzielte letztlich 44 von 44 Ringen - um einen Ring mehr als Wolfgang!", berichtet Nico, der sich den Staatsmeistertitel holte, Wolfgang Wiener eroberte die Silbermedaille.

Im erstmals ausgetragenen Mixed Team Bewerb nahm Nico mit Michaela Bouse aus Wien teil. Im Halbfinale siegte das Duo gegen die Steiermark, im anschließenden Gold-Finale setzten sich Wiener und Bouse ebenfalls souverän gegen das Team Oberösterreich durch holten so den ersten Österreichischen Meistertitel im Compound Mixed.