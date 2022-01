Die Gewinner des Oberwarter Weihnachts-Gewinnspiels stehen fest.

OBERWART. Um Oberwarter Handels- und Gastronomiebetriebe zu unterstützen, ihnen wichtige Umsätze zu bringen und die Kundenbindung zum Standort Oberwart zu stärken, startete die Stadtgemeinde das „Oberwarter Weihnachts-Gewinnspiel“, das vom 27. November bis 31. Dezember gelaufen ist.

Ziel war es, Kunden aus dem Einzugsgebiet dazu zu animieren, ihre Weihnachtseinkäufe in Oberwart zu tätigen oder in Oberwarter Gastronomiebetrieben etwas zu konsumieren. Vorrangig sollte damit der Handel und die Gastronomie in der Stadt gestärkt werden und in weiterer Folge auch der Standort Oberwart.

Drei Hauptgewinner

Nun wurden die Gutscheine im Gesamtwert von 3.700 Euro verlost. 17 Gewinner wurden

nach dem Zufallsprinzip ermittelt, die drei Hauptpreise gehen an Roswitha Karner (1.000 Euro) aus Willersdorf, Johann Eichberger aus Glashütten (700 Euro) und Aylene Schmidt aus Oberwart (500 Euro).

Bürgermeister 2. LTPräs. Georg Rosner informierte sie telefonisch über ihren Gewinn und übergab am Freitag, 7. Jänner, die Gutscheine persönlich. Rosner freut sich über den Erfolg des Weihnachts-Gewinnspiels: „Wir haben das Gewinnspiel gestartet, um Oberwarter und St. Martiner Unternehmen vor Weihnachten und mitten in der nächsten Corona-Welle zu unterstützen, ihnen wichtige Umsätze zu bringen und die Kundenbindung zum Standort Oberwart zu stärken. Das ist uns gelungen. Nicht nur Gewinnspiel-Formulare aus Oberwart und St. Martin/Wart, sondern aus dem ganzen Südburgenland haben uns erreicht.“