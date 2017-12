Dreikönigsball in Strassen

Die Jungbauernschaft/Landjugend Strassen lädt am Samstag, 6. Jänner 2018 zum Dreikönigsball in den Gemeindesaal von Strassen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Für Tanz und Unterhaltung sorgen an diesem Abend die Osttiroler Bergvagabunden.