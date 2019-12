Olmütz (Olomouc) wird oft als eine Kuturstadt bezeichnet, und das zu Recht. Ihre Geschichte reicht zurück bis ins 10. Jahrhundert, als die Premyslidenstadt zu einem wichtigen Handelsplatz wurde. Olmütz hat nach Prag die höchste Dichte an historischen Denkmälern im Land. Die zweitälteste Universität in den böhmischen und mährischen Ländern wurde in Olmütz im Jahr 1573 gegründet. Die Stadt war lange Jahre Mährens Hauptstadt. Während des Dreißigjährigen Krieges, in dem die Stadt von der schwedischen Armee zu einem großen Teil zerstört wurde, verlor Olmütz seine führende Position in Mähren.

Das historische Stadtzentrum wurde 1971 zum städtischen Denkmalreservat erklärt.

Neben zahlreichen Bürgerhäusern sind die Hausfassaden und historischen Portale besonders sehenswerte Objekte innerhalb des Stadtbilds von Olmütz.

Zu den Feinschmecker-Erlebnissen, die Sie in Olmütz ganz bestimmt nicht auslassen sollen, gehören sicher die Olmützer Quargel mit einem obligaten Glas Bier.