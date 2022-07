Nachgeholtes Jubiläumsfest: Der Badesee in Rechberg wird heuer 51 Jahre alt. Zu diesem Anlass steigt ein großes Fest am 9. und 10. Juli.



RECHBERG. Den 1971 errichteten Badesee wollen die Rechberger gebührlich feiern. Nachdem das Seefest im Vorjahr wegen Corona abgesagt wurde, soll es heuer stattfinden. Am Samstag, 9. Juli, geht es los. Bereits um 14 Uhr startet am Badesee das traditionelle Sautrogrennen der Jungen ÖVP, ab 18 Uhr gibt es Livemusik, unter anderem mit dem Musikverein Rechberg. Ab 22 Uhr ist ein großes Feuerwerk von Altbürgermeister und Seegründer Karl Weichselbaumer geplant.

12.000 Besucher vor 51 Jahren



Der Sonntag steht ab 9.45 Uhr mit der Festmesse und einem Festakt ebenfalls ganz in Zeichen des Badesees. „Ob wieder 12.000 Besucher wie vor 51 Jahren kommen, sei dahingestellt“, sagt Bürgermeister Martin Ebenhofer, „aber wir werden unser Bestes geben.“ 1970 wurde das erste Fest organisiert, um eine Tracht für die Musikkapelle zu finanzieren. Jetzt ist die Tracht da und der Badesee ebenfalls. Die Rechberger freuen sich auch auf zahlreiche Besucher aus den Umlandgemeinden.